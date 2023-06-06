06 Июня 2023
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Общество Иркутская область
Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Накануне профессионального праздника соцработников Иркутской области поздравили региональные парламентарии

Традиционная встреча с социальными работниками прошла в Законодательном Собрании Иркутской области. В ней приняли участие председатель парламента Александр Ведерников, вице-спикеры Кузьма Алдаров, Лариса Егорова, Ольга Носенко, представители профильных комитетов ЗС Ирина Синцова, Александр Гаськов, Артем Лобков. Также во встрече вместе с социальными работниками участвовали министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

Спикер областного парламента Александр Ведерников поздравил социальных работников с профессиональным праздником и подчеркнул высокую эффективность работы министерства. «Вы выбрали нелегкую профессию, это, скорее, даже состояние души, служение по зову сердца. Социальный работник – это человек, для которого чужой беды не бывает. В вашем лице поздравляю всех работников сферы, которых у нас в области более 14 тысяч. Отдельные слова благодарности министерству социальной защиты за идеи для поддержки участников специальной военной операции и их семей. Благодаря вашей команде Иркутская область в этой области стала новатором», - сказал Александр Ведерников.

иркутская областная дума, александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов отметил тесное взаимодействие с депутатским корпусом во всех вопросах. «Иногда у нас складываются разные точки зрения на отдельные вопросы, но мы находим оптимальные решения на благо жителей нашей области. Все планы, которые мы намечали в бюджете на 2023 год, активно реализуются. Мы строим, ремонтируем социальные объекты», - обратился Владимир Родионов.

александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Депутаты регионального парламента вручили десяти работникам социальных учреждений и министерства Благодарности председателя Законодательного Собрания. Как сообщает пресс-служба ЗакСО Иркутской области, участники встречи также обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции и их семей, создание в Иркутской области единого социального кодекса, строительство и ремонт учреждений соцсферы, развитие системы мер социальной поддержки граждан.

Теги: заксобрание иркутской области, александр ведерников, соцработники, социальные объекты


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