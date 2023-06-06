В Челябинской области на складах выявили партию напитка "Мистер сидр"
В Челябинской области на складах выявили около тысячи бутылок напитка "Мистер сидр".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсельхоза, у семи организаций значится этот продукт по системе ЕГАИС.
Вся продукция будет изъята.
Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оперативно проверить магазины, где могут продавать продукцию "Мистер сидр" и снять его с продажи. Соответствующая информация также направлена в торговые сети.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила выявить все партии напитка "Мистер Сидр" и изъять его из оборота. По последним данным, от отравления напитком "Мистер Сидр" погибли не менее 20 человек по всей стране, еще десятки человек пострадали.