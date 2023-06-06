На трассе "Пермь - Екатеринбург" насмерть разбились двое человек. Движение ограничено

Сегодня утром на 307 км федеральной автодороги Пермь - Екатеринбург произошло ДТП со смертельным исходом. Под колеса грузовика "Вольво" попала легковушка "Рено Сандеро".

Как передает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области, по предварительным данным "Рено" выехала на встречную полосу, где и столкнулась с грузовым авто. В результате двое человек, находящиеся в салоне легкового автомобиля погибли. Еще одного доставили в больницу в тяжелом состоянии. Водитель фуры не пострадал. Сейчас госавтоинспекторы устанавливают личности всех участников аварии.

По факту ДТП проводится проверка. Какое-то время движение по данному участку было закрыто, однако после ограничение было снято, но только на одной полосе. Инспекторы ДТП регулируют поток.