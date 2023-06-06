Уровень воды в Новой Каховке уже поднялся на 10 метров – власти города

Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки уже поднялся на 10 метров и может подняться еще на два метра, сообщил мэр города Владимир Леонтьев. По его словам, уже затоплен Днепровский проспект – главная улица населенного пункта.

По словам главы города, продолжается эвакуация части Новой Каховки и прибрежных поселков, расположенных вниз по течению реки. Там же сейчас отключено электричество.

В сети появились кадры, снятые в районе ГЭС - судя по ним, сама станция уже полностью скрылась под водой.