06 Июня 2023
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Происшествия
Фото: администрация Новокаховского городского округа

Уровень воды в Новой Каховке уже поднялся на 10 метров – власти города

Уровень воды в Днепре в районе Новой Каховки уже поднялся на 10 метров и может подняться еще на два метра, сообщил мэр города Владимир Леонтьев. По его словам, уже затоплен Днепровский проспект – главная улица населенного пункта.

По словам главы города, продолжается эвакуация части Новой Каховки и прибрежных поселков, расположенных вниз по течению реки. Там же сейчас отключено электричество.

В сети появились кадры, снятые в районе ГЭС - судя по ним, сама станция уже полностью скрылась под водой. 

Теги: новая каховка, днепр, уровень воды, затопление


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