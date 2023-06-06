06 Июня 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев заявил об ускорении перехода компаний на отечественный софт

Реальный переход российских компаний и государственных ведомств на отечественные IT-решения ускорился. Такое заявление сделал полпред президента в УрФО Владимир Якушев, выступая с приветственным словом на XIV международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит 6 и 7 июня в Ханты-Мансийске, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас много примеров системного внедрения не только прикладного программного обеспечения отечественного производства, но и российских операционных систем баз данных, средств виртуализации, систем хранения и резервирования данных. В прошлом году спрос на ряд российских IT-решений увеличился более чем в 10 раз. Тенденция не может не радовать, но останавливаться на достигнутом нельзя", - сообщил Владимир Якушев в рамках пленарного заседания "Цифровой многополярный мир. Равные возможности и новые вызовы".

Он отметил, что президент России Владимир Путин обозначил цифровую трансформацию, как одну из самых важных национальных целей развития технологической независимости от иностранного программного обеспечения.

На сегодняшний день цифровой отрасли оказываются беспрецедентные меры поддержки в виде грантов на проекты, льготное кредитование, льготы по налогу на прибыль. Востребованность IT-специалистов чрезвычайно велика. Для них также действует льготная ипотека, увеличение бюджетных мест на соответствующие специальности в вузах, отсрочка от призыва на военную службу.

По словам Якушева, на примере УрФО можно понять, что меры поддержки пользуются спросом. Он также сообщил, что не было зафиксировано значительных случаев отъезда специалистов, но, по оценкам экспертов, 60% из тех, кто уехал - вернулись и работают в тех же компаниях.

Напомним, XIV международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6 и 7 июня. На выставке форума представят новые IT-решения в сфере социальной политики, здравоохранения и образования.

Ряд новых технологий представит партнер форума компания Ростелеком, впервые участие в форуме примет компания "Арсенал +". Участие в мероприятии принимают представители 45 стран, из них 26 - в очном формате, и 75 регионов России.

Теги: Владимир Якушев, IT-форум, БРИКС, ШОС


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