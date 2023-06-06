06 Июня 2023
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Элиты не замечают потерю научного потенциала

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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Brendan McDermid

Nation: США увеличат траты на Пентагон за счет бедных

Закон о повышении потолка госдолга США, подписанный президентом Джо Байденом, - это про увеличение расходов на Пентагон за счет бедных, до которых властям США нет дела. Об этом пишет издание The Nation.

Была урезана Программа дополнительной продовольственной помощи для пожилых безработных и частично занятых взрослых, но военные расходы увеличатся до 886 миллиардов долларов. Как считает финансовый контролер Пентагона Майк Маккорд, отметка в триллион долларов будет преодолена еще до конца текущего десятилетия.

Сделка Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти закрепляет курс на уход от внутренних проблем, уверен бывший кандидат в президенты Ральф Нейдер.

Как пишет The Atlantic, американские элиты ведут страну в тупик. Они замкнуты на себе и своих интересах. К 2010 году средняя зарплата неквалифицированного рабочего, деленная на ВВП на душу населения, сократилась почти вдвое по сравнению с серединой ХХ века. Для 64% американцев, не получивших четырехлетнего высшего образования, за 40 лет к 2016 году реальная заработная плата тоже существенно уменьшилась. При этом расходы на содержание домовладения и обучение детей резко возросли. Чтобы позволить себе обычный дом, работнику со средней зарплатой в 2016 году приходилось трудиться на 40% больше, чем в 1976 году. А родителям без высшего образования приходилось работать в 4 раза дольше, чтобы оплачивать обучение детей в колледже. Изменить все это может только насильственная революция, считает автор.

Теги: США, пентагон


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