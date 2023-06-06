В Кривом Роге после разрушения Каховской ГЭС жители набирают ванны и другие емкости

После разрушения Каховской ГЭС в Кривом Роге (родном городе Владимира Зеленского) проводится экстренное совещание по обеспечению города водой.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что 70% города питается от Каховского водохранилища. Он призвал на 30% снизить потребление воды.

По словам чиновника, для населения давление воды будет снижаться с 22.00 до 05.00 утра.

Вилкул посоветовал криворожцам "прекратить панику", заявив, что "вода будет". "Забор воды за последние 5 часов увеличился в два раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает", – написал он в соцсети.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что до 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления после ЧП на Каховской гидроэлектростанции, начата эвакуация людей, пишет РИА Новости.

Ранее поступила противоречивая информация о причинах прорыва ГЭС. Власти Новой Каховки заявляют об обстреле со стороны ВСУ, также сообщалось, что обстрела не было, а 11 из 28 пролетов плотины прорвались из-за уже имевшихся повреждений ГЭС.

Уровень воды в районе частично разрушенной Каховской ГЭС поднялся уже на 10 метров. Местные российские власти сообщили, что в зону затопления попали прибрежные зоны 14 населенных пунктов, где живут больше 22 000 человек.

Также вода, прибывающая из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра, начала подтапливать контролируемый Украиной Херсон.