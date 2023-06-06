В Прикамье завершат возведение ЖК, который строили девять лет

Структура краевых властей "Корпорация развития Пермского края" (КРПК) завершает строительство ЖК "Любимов" в Березниках. Недавно в Березниках ввели в эксплуатацию дом на улице Ростовской – это 28-й по счету дом в "Любимове".

Сейчас идет процесс сдачи последнего, 29-го дома на Строгановском бульваре, 13, уточняет "Ъ-Прикамье". Ввод этой новостройки запланирован на июнь 2023-го.

Напомним, возведение микрорайона "Любимов" в правобережной части Березников началось в 2014 г. для переселения граждан из домов, признанных непригодными из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 "Уралкалия".