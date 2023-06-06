Уральские таможенники закупили тепловизоры для бойцов СВО

Уральские таможенники купили и отправили в зону СВО три тепловизора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, об этом в письме попросили солдаты отдельного батальона управления 3 армейского корпуса. Приборы крайне необходимы бойцам для отслеживания противника в условиях ночного времени суток.

"Коллектив Уральского таможенного управления откликнулся на просьбу, собрал нужную сумму, закупил тепловизоры и отправил на передовую. Мы надеемся, что оборудование сохранит жизни военнослужащих и приблизит нашу победу", - заявил глава УТУ Алексей Фролов.

По данным управления, с начала спецоперации уральские таможенники собрали для ее участников больше 10 млн рублей. Бойцам уже была доставлена различная гуманитарная помощь.