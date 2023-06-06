«Ты – Россия»: Андрей Травников поговорил с молодыми новосибирцами в режиме живого диалога

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с активными молодыми людьми региона. Он ответил на наиболее актуальные вопросы юного поколения, касающиеся развития культуры, образования, спорта, военно-патриотического воспитания, специальной военной операции, а также социально-экономического развития региона.

Разговор в областном правительстве состоялся в рамках марафона «Ты – Россия» форума «Гражданский диалог».

Предваряя диалог, Андрей Травников подчеркнул: «Россия для меня – это наша общность, единый народ, к которому я принадлежу и который люблю. Это богатейшая история, которой я горжусь, как и тем, что при столкновении с жестокими вызовами мы способны крепко сплачиваться и преодолевать любое противостояние. В будущем я вижу Россию страной, которая сама себе определяет путь и вектор развития, ценности и народную идеологию – суверенным во всех смыслах государством. Для этого нам надо хорошо усвоить как собственный урок последнего года, так и уроки, которые преподносили нам и нашим соседям в последние тридцать лет. Эти годы научили нас тому, как опасно в любом государстве вести непоследовательную внутриполитическую линию. Мы, как и Украина, рисковали утратить свою идентичность и так же не могли определиться. Но, слава Богу, избежали этой участи – во многом благодаря позиции Президента России Владимира Путина. Но только декларации о том, что мы возвращаемся к нашим традиционным духовным и культурным ценностям, недостаточно – надо чётко обозначить, что мы под ними понимаем. Чтобы определять будущее России, сегодня требуется сформировать народную идеологию».

Говоря о социально-экономическом развитии Новосибирской области, губернатор напомнил, что его направления были определены ещё в 2018 году, когда разрабатывалась стратегия развития до 2030 года.

«Мы тогда её назвали «Сибирское лидерство». За этой фразой скрываются абсолютно чёткие целевые показатели – по основным направлениям развиваться темпами выше, чем другие регионы за Уралом. Диверсификация нашей экономики – наше конкурентное преимущество, мы поддерживаем условия для всестороннего развития. Любой бизнес-проект в любой отрасли заслуживает нашего внимания и различных мер поддержки. Несмотря на то, что минувшие пять лет вобрали в себя непредсказуемые события – пандемию, санкции – нам эти задачи удалось выполнить: по всем основным показателям у нас прирост выше, чем в среднем и по России, и по Сибири. На следующую пятилетку мы ставим себе такую же цель – развиваться быстрее других за счёт создания инфраструктуры, логистического преобразования, формирования производственных площадок и условий для развития бизнеса во всех отраслях. Отмечу, что вовлечённость молодёжи в эти процессы должна неизменно строиться на готовности к диалогу и твёрдой патриотической установке, на любви к Родине», – пояснил Андрей Травников.

Вместе с губернатором в мероприятии участвовали заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр региональной политики Андрей Клюзов, начальник Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища, генерал-майор Сергей Марковчин, руководители органов власти, депутаты, члены Общественной палаты региона, активисты военно-патриотических клубов, движения «Защитник», лекторы Всероссийского общества «Знание», волонтёры регионального отделения Народного фронта – всего более 150 человек.

В целях реализации задач государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан России в мае-июне 2023 г. в Новосибирской области проводится серия мероприятий под общим названием «Марафон гражданской активности «Ты – Россия!». Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, его организовали региональное военно-патриотическое движение «Защитник», Новосибирское отделение Общероссийского движения «Народный фронт «За Россию», региональное отделение Российского общества «Знание», Правительство Новосибирской области.