Глава Крыма заявил об угрозе обмеления Северо-Крымского канала

Угрозы подтопления или засухи в Крыму из-за прорыва Каховской ГЭС нет, "однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть", сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в настоящее время запасы воды в канале составляют порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 %, на данный момент имеют около 80 % наполнения, и питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале.

"В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, уровень воды в районе частично разрушенной Каховской ГЭС поднялся уже на 10 метров. Местные российские власти сообщили, что в зону затопления попали прибрежные зоны 14 населенных пунктов, где живут больше 22 000 человек.