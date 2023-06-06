Глава Крыма заявил об угрозе обмеления Северо-Крымского канала

06 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Происшествия Крым
Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Глава Крыма заявил об угрозе обмеления Северо-Крымского канала

Угрозы подтопления или засухи в Крыму из-за прорыва Каховской ГЭС нет, "однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть", сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в настоящее время запасы воды в канале составляют порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 %, на данный момент имеют около 80 % наполнения, и питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале.

"В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, уровень воды в районе частично разрушенной Каховской ГЭС поднялся уже на 10 метров. Местные российские власти сообщили, что в зону затопления попали прибрежные зоны 14 населенных пунктов, где живут больше 22 000 человек.

Прорыв плотины на Каховской ГЭС(2023)|Фото: скриншот видео с telegram-канала Юрия Подоляки / t.me/yurasumy

Теги: крым, северо-крымский канал, каховская гэс, сергей аксенов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.06.2023 10:09 Мск Вода подбирается к администрации Новой Каховки
Ранее 06.06.2023 09:40 Мск Каховская ГЭС не подлежит восстановлению

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети