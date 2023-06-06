Прокуратура отозвала апелляционное представление на приговор экс-мэра Ройзмана*

Прокуратура буквально несколько минут назад отозвала апелляционное представление на приговор бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. Приговор вступил в силу. Такое сообщение появилось в Telegram-канале "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора Свердловской области.

Напомним, в мае суд признал Ройзмана* виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России). Ему был назначен штраф в 260 тысяч рублей. При этом гособвинение не стало запрашивать для бывшего мэра лишения свободы за дискредитацию ВС РФ, попросив назначить штраф именно на такую сумму.

Сегодня утром стало известно, что прокуратура решила подать апелляцию. Как сообщается в электронной картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга, накануне, 5 июня, на приговор Евгению Ройзману* было внесено апелляционное представление. Его подал прокурор.

Ранее на суде над Ройзманом* подробно рассказали, как именно бывший мэр дискредитировал ВС.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России