06 Июня 2023
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Политика Пермский край Москва
Фото: Накануне.RU

Бывший вице-мэр Перми Агеев получил работу в Москве

Бывший вице-мэр Перми Виктор Агеев получил пост в Московском научно-исследовательском и проектном институте жилищного хозяйства (ГАУ "МосжилНИИпроект").

Агеев вышел на работу с 6 июня, однако его должность пока не раскрывается, пишет "Ъ-Прикамье".

Агеев трудился в администрации Перми на должности замглавы мэрии с октября 2010 г. В январе 2017-го был назначен заместителем председателя правительства Пермского края – министра экономического развития и инвестиций Прикамья. На этом посту он проработал недолго – летом того же года вернулся в администрацию Перми, став уже первым замом главы города. В феврале 2023 г. ушел с должности вице-мэра и был назначен советником главы города. В июне покинул мэрию окончательно.

Теги: Виктор Агеев, вице-мэр, Пермь


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