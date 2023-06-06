Даванков собирается вынести отмену школьных домашних заданий на обсуждение в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), который на днях призвал отменить домашние задания в школе, заявил, что скоро в Госдуме состоится круглый стол по этому вопросу.

Как сообщалось, Даванков считает домашние задания "бессмыслицей", так как дети дети списывают с сайтов готовые "домашки", а те, которые не могут найти, решают всей семьей. В итоге дети, родители и учителя будто бы впустую тратят свое время.

Инициатива депутата вызвала массу комментариев, подавляющее большинство которых были отрицательными. Сам он считает, что "стряхнул пыль" с некоторых вопросов школьного образования, и это хорошо. России нужны творческие, инициативные люди, способные мыслить самостоятельно. А вместо этого школьников учат переписывать решения с сайтов готовых домашних заданий.

Вице-спикер написал в своем телеграм-канале, что советская система образования по праву считается одной из лучших. Но "домашка" в нынешнем виде потеряла актуальность из-за наличия интернета. Он ставит в пример "мировой опыт". Финляндия, Норвегия, Южная Корея и Канада либо полностью отказались от "домашки", либо свели ее к минимуму. От учеников ждут "самостоятельных выводов и творческих решений". В Германии и Нидерландах на домашнюю работу дети тратят 3-4 часа в неделю, а наши девятиклассники - 3-4 часа каждый день. Зато в рейтингах западные страны выше.

В России открываются сотни кружков и технопарков, дают возможность учиться на практике. Но у большинства школьников нет времени и желания этими возможностями пользоваться. По опросам, более 70% детей признались, что не любят школу. Школа привила им аллергию к знаниям, уверен депутат.

"Есть над чем задуматься. И совершенно очевидно, что в текущем виде систему домашки оставлять нельзя. Я рад, что разгорелась такая оживленная дискуссия... Домашка — личная боль не только детей, но и их родителей. Медлить в этом вопросе нельзя", - подытожил Даванков, призвав комментировать его позицию.

Артистка Мария Шукшина удивляется упрямству Даванкова, который решил продавливать свою инициативу.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов пишет, что "Новые люди" - это собрание очень странных людей.

"Даже получив 3000 отрицательных откликов в своем телеграме на идею отказа от домашек, гражданин Даванков не унимается и хочет обсуждать эту дичь на круглом столе в Думе. Еще один повод разогнать эту занимающуюся не пойми чем публику", - написал он.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению "знаток" Анатолий Вассерман выступил резко против этой идеи. Жалобы же на перегрузку нарастают по мере разрушения системы образования, которая началась на Западе полвека назад и 30 лет проводится в России.

Заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко тоже выразил несогласие с идеей Даванкова, назвав ее инфантильной.

Председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам науки, образовании, культуры и делам семьи Виктор Чернявский подчеркивает, что домашнее задание - это составляющая часть обучения и воспитания, а в целом – образования. Такие новации принесут только вред.

Как опасается член комитета Госдумы по молодежной политике Евгений Марченко, если школьников освободить от домашних заданий, они еще больше уйдут в соцсети и компьютерные игры.

Популистской назвала эту идею заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.

"Как преподаватель с многолетним стажем могу сказать, что домашнее задание в школе или вузе имеет методический смысл. Когда ребенок или молодой человек делает домашнее задание, он переосмысливает то, что разобрали на занятии. Он самостоятельно ищет дополнительную информацию, возможности применения новых знаний. Таким образом происходит не только закрепление знаний, но и наработка навыка самостоятельного обучения, поиска", — разъяснила она.