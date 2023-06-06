Три девушки госпитализированы с отравлением алкоголем в Пензенской области

Три девушки госпитализированы в Пензенской области с отравлением спиртосодержащим напитком, сообщает СУ СКР по региону в Telegram-канале.

По данным следствия, 3 июня в Бессоновском районе во время празднования дня рождения 17-летняя жительница Пензы употребила спиртосодержащую продукцию, приобретенную в одной из сетевых торговых точек города.

Кроме того, 2 июня 18-летняя жительница Пензы и ее 17-летняя подруга также пили алкоголь, приобретенный в торговой точке той же сети.

Возбуждено уголовное дело по факту некачественного оказания услуг. Сотрудники СК изъяли из местных магазинов 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости.

Напомним, за последние дни от отравления напитком "Мистер Сидр" погибли не менее 20 человек по всей стране, еще десятки человек пострадали. Задержан самарский предприниматель. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила выявить все партии напитка "Мистер Сидр" и изъять его из оборота.