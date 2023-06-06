06 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске завели уголовное дело после травмы ребенка, скатившегося с недостроенной горки

В Челябинске возбуждено уголовное дело о получении 11-летним мальчиком травмы на детской площадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

14 мая в парке "Сад Победы" мальчик скатился с недостроенной горки и получил травму. У ребенка диагностировали перелом ноги. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

"В момент произошедшего доступ к указанной детской площадке был свободным, надлежащее ограждение строящегося объекта обеспечено не было", - рассказали в прокуратуре.

Теги: ребенок, травма, уголовное дело,


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