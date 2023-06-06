06 Июня 2023
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Происшествия
Фото: администрация Новокаховского городского округа

Вода подбирается к администрации Новой Каховки

Часть Новокаховского городского округа в целях безопасности временно отключена от электроснабжения, продолжается подтопление территории из-за разрушения Каховской ГЭС на Днепре, сообщили в местной администрации.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что эвакуируют пока жителей 300 домов, находящихся в непосредственной близости от береговой линии, но всем остальным горожанам тоже надо быть наготове. "По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. Но нам нужно пережить эти 72 часа", - отметил Леонтьев.

Между тем, на опубликованных администрацией города фотографиях видно, что вода подбирается к Днепровскому проспекту, Дому культуры и городской администрации, расположенным недалеко от берега.

Наводнение в Новой Каховке.(2023)|Фото: администрация Новокаховского городского округа

Наводнение в Новой Каховке.(2023)|Фото: администрация Новокаховского городского округа

Теги: новая каховка, наводнение, каховская гэс


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