Вода подбирается к администрации Новой Каховки

Часть Новокаховского городского округа в целях безопасности временно отключена от электроснабжения, продолжается подтопление территории из-за разрушения Каховской ГЭС на Днепре, сообщили в местной администрации.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что эвакуируют пока жителей 300 домов, находящихся в непосредственной близости от береговой линии, но всем остальным горожанам тоже надо быть наготове. "По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. Но нам нужно пережить эти 72 часа", - отметил Леонтьев.

Между тем, на опубликованных администрацией города фотографиях видно, что вода подбирается к Днепровскому проспекту, Дому культуры и городской администрации, расположенным недалеко от берега.