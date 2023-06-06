06 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Telegram-канал Екатерины Мизулиной / t.me/ekaterina_mizulina

"Три дня дождя" пообещали вернуть деньги за сорванный концерт и рассказали, когда ждать возвращения группы

Команда музыкальной группы "Три дня дождя" (ТДД) пообещала вернуть екатеринбуржцам деньги за несостоявшийся концерт. Сейчас солист группы Глеб Викторов, вышедший на сцену в сильном алкогольном опьянении, отправлен на лечение под полным контролем врачей. Об этом сообщает Telegram-канал лейбла IZBA, которому принадлежит группа.

"Организаторы вернут деньги всем желающим, НО мы прилетим дать еще один концерт в Екатеринбург и все билеты с этого концерта будут действительны! Вы сможете пройти на концерт абсолютно бесплатно, так что сохраняйте билеты. Информацию по дате предоставим, как только Глеб вернется к работе физически и морально", - говорится в сообщении.

Там также сказано, что ближайшие концерты будут перенесены на осень из-за лечения солиста. При этом, в течение двух дней врачи могут дать положительное заключение и допустить Глеба Викторова к участию в VK-fest-2023. Однако это лишь предположение.

"Как минимум несколько недель Глеб будет под полным контролем врачей, чтобы начать длинную борьбу со своей болезнью — теперь ему самому стало очевидно, что иначе никак. Как только придет в себя, Глеб отдельно принесет свои извинения. Он старался отыграть все концерты в туре, чувствуя себя ответственным перед зрителями, и не мог не выступить. У него сдал организм. Да он такой же зависимый, как и Честер из Linkin Park, как и Курт Кобейн, Эминем и тд. У многих из них несчастливый финал, но мы стараемся сделать все, чтобы Глебу исполнилось все-таки 28 в феврале! Зависимые люди крайне несчастны в обычной жизни, но мы будем пытаться вместе с этим справиться! Сейчас ему крайне важны ваши поддержка и понимание", - добавил продюсер группы Сергей Slem.

Напомним, накануне вокалист Глеб Викторов вышел на сцену в уральской столице в неадекватном виде. В итоге выступление так и не состоялось, что вызвало массу негодования у поклонников. После этого лейбл заявил, что проект закрыт на неопределенный срок, а все дальнейшие концерты отменяются.

На скандал в уральской столице обратила внимание директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она отметила, что государство должно четко регулировать концертную деятельность и не допускать подобных ситуаций, но и не поддерживает травлю музыканта, ведь "он очевидно болен".

Теги: лечение, концерт, билеты, Три дня дождя


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