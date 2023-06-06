В Нижневартовске горожане раскритиковали план реконструкции парка Победы

Жители Нижневартовска раскритиковали проект реконструкции городского парка Победы – ранее власти отрапортовали о том, что соглашение о реконструкции заключено с "Роснефтью". Горожанам не понравилась замена деревьев и другие планы властей.

В группе "ВКонтакте" появились посты, авторы которых критикуют план развития парка. Авторы публикаций указывают, что на 132 млн руб. "решили березы заменить на хвойные деревья"ю Комментаторы отметили, что лучше оставить березы, потому что они "создают уют и тень в жаркие дни". Также они раскритиковали отсутствие в парке аттракционов и предложили нефтяникам купить их самим, без посредников. Выражено также мнение, что "администрация города – камень на шее нижневартовцев, которая тянет в яму".

В комментариях к посту высказались и представители администрации города. От имени официального аккаунта мэрии возмущенным жителям сообщили, что при разработке концепции благоустройства парка Победы акцент сделают на создание рекреационной зоны, объединение его памятной части с природным ландшафтом, власти предусмотрят установку малых архитектурных форм, обновление освещения и пешеходных дорожек.

Особое внимание уделят содержанию зелёных насаждений – массово вырубать существующие деревья не будут, говорят в мэрии. Парк дополнят хвойными растениями, которые со временем вырастут и станут основой озеленения этой территории. Замене подлежат только старые лиственные деревья, которые могут быть небезопасны. Для этого проведут тщательное обследование каждого дерева.

В конце мая мэрия сообщила о том, что во время рабочей поездки глава города Дмитрий Кощенко совместно с представителями общественности обсудил вопрос обновления территории парка Победы. Руководитель муниципалитета поручил специалистам администрации разработать концепцию благоустройства парка. Средства на работы выделила НК "Роснефть" в рамках соглашения о партнерстве. Начать благоустройство должны в этом году.

"Здесь находится 5,3 тыс. деревьев. Каждое нужно обследовать на предмет поражения болезнями или вредителями. Концепция предполагает постепенное добавление в парк хвойных насаждений. Опыт такой есть. В зимнее время года хвойные деревья смотрятся декоративно, укрывают от ветра", – рассказал во время поездки начальник управления природопользования и экологии администрации города Олег Попенко.