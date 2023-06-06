ФК "Урал" покинули два полузащитника, один из которых пропустил весь сезон

Екатеринбургский ФК "Урал" официально объявил об уходе из команды двух футболистов.

"На выход" отправился полузащитник Вячеслав Подберезкин. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Урала", клуб и игрок решили не продлевать сотрудничество. В минувшем сезоне Подберезкин провел 13 матчей в Российской Премьер-лиге и отметился одной голевой передачей. А в розыгрыше Кубка России хавбек выходил на поле четыре раза.

Кроме него команду покидает Игорь Коновалов. Полузащитник был арендован у казанского "Рубина" летом 2022 года. Игорь успел провести шесть матчей в РПЛ в самом начале чемпионата, но затем получил тяжелейшую травму и был прооперирован. В "Урале" с сожалением отметили, что восстановиться в течение сезона ему так и не удалось.

Напомним, накануне уральский клуб оформил первый трансфер в начавшееся межсезонье. Состав команды Виктора Гончаренко пополнил 29-летний опорный полузащитник Тимур Аюпов из ФК "Оренбург".