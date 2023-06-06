Пассажир самолета Санкт-Петербург - Пермь предупредил о взрывчатке в своей сумке

В отношении пассажира самолета авиакомпании "Победа" рейса Санкт-Петербург - Пермь возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", сообщает telegram-канал Shot.

Перед посадкой в аэропорту "Пулково" мужчина зачем-то сообщил, что в его черной спортивной сумке лежит тротил. К нему тут же подошли полицейские, которые досмотрели ручную кладь и самого пассажира, но ничего подозрительного не нашли.

Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.