Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
Еще два человека скончались от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, сообщает региональный минздрав.
Таким образом, число жертв выросло до 18. Отмечается, что отравление проходит в тяжелой форме.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 51 человека, из них 16 спасти не удалось.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила выявить все партии напитка "Мистер Сидр" и изъять его из оборота. Росалкогольрегулирование заявило, что в России полностью заблокировали отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр".