Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

Еще два человека скончались от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области, сообщает региональный минздрав.

Таким образом, число жертв выросло до 18. Отмечается, что отравление проходит в тяжелой форме.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 51 человека, из них 16 спасти не удалось.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила выявить все партии напитка "Мистер Сидр" и изъять его из оборота. Росалкогольрегулирование заявило, что в России полностью заблокировали отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр".