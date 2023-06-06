Каховская ГЭС не подлежит восстановлению

Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, об этом говорится в сообщении "Укргидроэнерго". Такую же мысль высказал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, он полагает, что станцию нужно будет отстраивать заново.

В "Укргидроэнерго" полагают, что вода из Каховского водохранилища – самого большого в каскаде днепровских водохранилищ – будет сброшена в ближайшие четыре дня.

Пока поступает противоречивая информация о причинах прорыва ГЭС. Власти Новой Каховки заявляют об обстреле со стороны ВСУ, также сообщалось, что обстрела не было, а 11 из 28 пролетов плотины прорвались из-за уже имевшихся повреждений ГЭС.

Уровень воды в районе частично разрушенной Каховской ГЭС поднялся уже на 5 метров. Местные российские власти сообщили, что в зону затопления попали прибрежные зоны 14 населенных пунктов, где живут больше 22 000 человек.

Также вода, прибывающая из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра, начала подтапливать контролируемый Украиной Херсон. В сети появилось видео, как вода затапливает гаражи в Корабельном районе Херсона, и от нее бегут даже животные – бобрам приходится выбираться прямо на асфальт. СМИ сообщают о планах властей отключить в городе электричество и газ.