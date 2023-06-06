Хедлайнером "Маяковский-феста" в ЦПКиО Екатеринбурга станет Петр Налич

Организаторы "Маяковский-феста" в Екатеринбурге объявили своего хедлайнера - им станет известный российский певец и композитор Петр Налич. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО, где 17 июня и пройдет фестиваль.

В этом году мероприятие приурочено сразу к трем памятным датам: 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского, 90 лет парку им. Маяковского (ЦПКиО) и 300-летие Екатеринбурга.

"Интеллигентный фестиваль раскрывает атмосферу парка Маяковского, вовлекает гостей в современную культуру и искусство прошлых лет. Особый колорит всем событиям в парке придает легкий советский флер", - рассказывают организаторы.

На главной сцене, посвященной музыке, и выступит Петр Налич, а перед ним толпу разогреет группа "Внимание Брусника!" В это время на сцене Саундпарк выступит поэтический хедлайнер фестиваля Анна Егоян, покоряющая ценителей поэзии стихами с музыкальным сопровождением, эмоциональностью и необыкновенным голосом.

В программе также предусмотрены детский спектакль по стихам Маяковского от театра "Три апельсина", поэтическая дуэль от объединения Чтецы "Мой Маяковский/Моя Цветаева", свободные чтения на Трибуне поэта, литературно-музыкальная композиция "Маяковский и поэты серебряного века", мастер-классы по рисованию с уральскими художниками и иллюстраторами, а также по съемкам немого кино со Свердловской киностудией.

Помимо этого в лектории пройдут выступления от руководителя комикс-центра Smart библиотеки им. Ахматовой (Москва) Андрея Дроздова по истории создания комикса "Маяковский. Как делать стихи". А также лекция "Как кино пришло в Екатеринбург" тоже со Свердловской киностудией.

Гостей фестиваля ожидают экскурсии, дефиле "История советской моды", игротека, фестиваль уличного кино и показ фильма "Безымянная звезда".