06 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле сгорели два гаражных бокса и пять машин

В понедельник в Нижнем Тагиле произошел крупный пожар. В результате сгорели несколько машин.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 5 июня в экстренные службы поступил сигнал о возгорании на улице Тагилстроевская. Прибывшие огнеборцы установили, что на площади в 200 квадратных метров горят два гаражных бокса и пять автомобилей. Также огнем оказалась повреждена наружная отделка стены здания местного магазина.

В тушении пожара задействовались четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены около 22 часов.

Точную причину возгорания теперь будут устанавливать специалисты.

пожар в гаражных боксах в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Теги: машины, пожар, Нижний Тагил


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