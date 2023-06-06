Вода из Каховского водохранилища начала подтапливать Херсон

Из-за прорыва дамбы на Каховской ГЭС вода, прибывающая из Каховского водохранилища ниже по течению Днепра, начала подтапливать Херсон.

В МВД Украины назвали потенциальные зоны подтопления на правом берегу Днепра: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и Корабельный район в Херсоне.

В сети появилось видео, как вода затапливает гаражи в Корабельном районе Херсона, и от нее бегут даже животные – бобрам приходится выбираться прямо на асфальт. Между тем, СМИ сообщают о планах властей отключить в районе электричество и газ.