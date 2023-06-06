06 Июня 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

ФСБ: Украина планировала теракт в России с использованием грязной бомбы

ФСБ РФ сообщает, что украинская военная разведка готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы.

О планах Украины стало известно в ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме "Северный" в Ивановской области, заявили в ФСБ.

По данным ведомства, в главном управлении разведки минобороны Украины была создана служба, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсантов и бомбовых ударов по объектам энергетики.

Координация использования этой авиации была поручена войсковой части №3449 с условным наименованием "Легион", информирует ФСБ. Там разрабатывался план по доставке и закладке грязных бомб с таймерами - для подрыва и приведения в негодность местности для проживания.

С начала года это подразделение осуществило пять боевых вылетов на территорию России. Два пилота были задержаны и дали признательные показания.

Напомним, в конце октября 2022 года о намерениях Киева применить "грязную бомбу" сообщало Минобороны РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что "киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Он не сообщил, откуда у него эти данные.

В ноябре Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам инспекции на Украине приняло резолюцию, в которой говорится об отсутствии в стране следов изготовления так называемой "грязной бомбы".

"Грязная бомба" представляет из себя контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни.

Теги: украина, грязная бомба, теракт, россия


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