В МАГАТЭ заявили, что следят за ситуацией на Каховской ГЭС

Эксперты МАГАТЭ следят за ситуацией на Каховской ГЭС.

Прямых рисков для ядерной безопасности Запорожской АЭС нет, приводит ТАСС заявление.

Напомним, по данным мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, разрушены 11 из 28 пролетов плотины, порядка 300 домов ниже по течению – в Корсунке и Днепрянах – могут попасть в зону подтопления. При этом в самой Новой Каховке эвакуации пока нет.

Каховское водохранилище, созданное в середине XX века в ходе строительства каскада ГЭС на Днепре, является основным источником воды на юге Украины. Водохранилище располагается на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.