Сенатор Ледков призвал на федеральном уровне закрепить статус кочевника

Россиянам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни, нужно обеспечить господдержку и все полагающиеся права, а для этого необходимо принять соответствующий федеральный закон и признать статус кочевника. Об этом заявил член Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков на первом форуме женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока.

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Уроженец Нарьян-Мара и президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Ледков 7 марта вместе с депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым внес законопроект о том, чтобы представители коренных малочисленных народов России занимались рыболовством без подачи заявок, так как это их вековой образ жизни, от которых зависит их жизнь. Подача таких заявок является абсурдной и издевательской. Возможность свободно ловить рыбу является гарантией продовольственной безопасности и развития этих отдаленных сельских территорий

Комитет Госдумы по делам национальностей поддерживает законопроект. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также пообещала поддержать.

Еще одно предложение Ледкова - внести в общероссийский классификатор профессий "Работницу кочевого жилья". Женщина ведет домашнее хозяйство, пока мужчина занимается рыбной ловлей или охотой, но ведение домашнего хозяйства не является оплачиваемой работой. В результате они не могут претендовать на трудовые пенсии и другие социальные гарантии, и все меньше женщин соглашаются кочевать с мужчинами.

По данным на прошлый год, традиционный образ жизни в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока вели 4 тыс. 676 семей.