Сенатор Ледков призвал на федеральном уровне закрепить статус кочевника

06 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Экономика В России
Фото: правительство.янао.рф

Сенатор Ледков призвал на федеральном уровне закрепить статус кочевника

Россиянам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни, нужно обеспечить господдержку и все полагающиеся права, а для этого необходимо принять соответствующий федеральный закон и признать статус кочевника. Об этом заявил член Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков на первом форуме женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Читайте также:

Уроженец Нарьян-Мара и президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Ледков 7 марта вместе с депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым внес законопроект о том, чтобы представители коренных малочисленных народов России занимались рыболовством без подачи заявок, так как это их вековой образ жизни, от которых зависит их жизнь. Подача таких заявок является абсурдной и издевательской. Возможность свободно ловить рыбу является гарантией продовольственной безопасности и развития этих отдаленных сельских территорий

Комитет Госдумы по делам национальностей поддерживает законопроект. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также пообещала поддержать.

Еще одно предложение Ледкова - внести в общероссийский классификатор профессий "Работницу кочевого жилья". Женщина ведет домашнее хозяйство, пока мужчина занимается рыбной ловлей или охотой, но ведение домашнего хозяйства не является оплачиваемой работой. В результате они не могут претендовать на трудовые пенсии и другие социальные гарантии, и все меньше женщин соглашаются кочевать с мужчинами.

По данным на прошлый год, традиционный образ жизни в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока вели 4 тыс. 676 семей.

Теги: кочевники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети