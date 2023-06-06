В Пермском крае объявлен пятый максимальный по шкале по шкале Нестерова класс пожарной опасности

В Пермском крае объявлен пятый максимальный по шкале по шкале Нестерова класс пожарной опасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится на территории Прикамья с 6 по 9 июня, в связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности: быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

Если действует небольшое возгорание, необходимо незамедлительно принять меры, чтобы остановить его.