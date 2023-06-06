Каховское водохранилище и ГЭС: справка

Каховское водохранилище, созданное в середине XX века в ходе строительства каскада ГЭС на Днепре, является основным источником воды на юге Украины. Водохранилище располагается на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Из него вода подается в Северо-Крымский, Каховский, канал Днепр — Кривой Рог, Верхнерогачинский канал, а также в системы водоснабжения рудников, предприятий, городов и поселков Никополь-марганцевского промышленного комплекса, в ряд мелких орошающих систем прибрежных районов трех областей.

По времени создания Каховский гидроузел был вторым после ДнепроГЭС. Каховская ГЭС является последней — шестой ступенью в каскаде гидроэлектростанций на Днепре. Фактором, ограничивающим работу всего каскада, является небольшая пропускная способность ГЭС — всего 2600 м³/с.

Заполнение водохранилища происходило в 1955—1958 годах. Оно имеет наибольший полный объём среди Днепровских водохранилищ — 18,18 км³ и второй (после Кременчугского) полезный объём — 6,78 км³. Площадь водной поверхности водохранилища — 2155 км² является второй в каскаде. Длина водохранилища по оси составляет 230 км, максимальная ширина — до 25 км, средняя — 9,3 км.