Минюст назвал проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции

Минюст России в заключении к законопроекту на сверхприбыль прошлых лет назвал некоторые его пункты не соответствующими конституции, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на пакет документов проекта.

В ведомстве отметили, что законопроект Минфина "О налоге на сверхприбыль прошлых лет" предполагает налоговой базой прибыль прошлых лет, в результате чего соответствующим нормам придается фактически обратная сила.

Таким образом, предложение противоречит статье 57 Конституции России о том, что законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.

При этом Минюст, как и все профильные ведомства, поддержал законопроект. Однако в проект закона был внесен ряд изменений. По данным «Ведомостей», от налога освободят пользователей режима единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Ранее от налога также освободили нефте- и газодобывающие, нефтеперерабатывающие, угольные компании, производителей сжиженного природного газа, а также участников реестра малых и средних предприятий и соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Как сообщалось, власти РФ хотят компенсировать часть дефицита бюджета за счет бизнеса. Правительство предложило Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) выделить ему около 200 млрд руб. в виде разовой помощи. При этом Минфин рассчитывает собрать с помощью этой меры 300 млрд руб. Об этом сообщал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, из-под взноса будет выведен нефтегазовый сектор, так как для этой отрасли действуют другие налоговые новации.

Экономист Владимир Боглаев отмечал, что такие суммы слишком малы для решения существующих проблем.