В воздухе Челябинска зафиксировали превышения по формальдегиду и взвешенным веществам

В Челябинске и других городах области ощущается запах гари из-за природных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Природные пожары действуют в Челябинской и Свердловской областях.

В Челябинске фиксируются незначительные превышения по формальдегиду и взвешенным веществам – на 0,1-0,2 ПДК. Как отметили в ведомстве, это характерно при горении зеленых насаждений.

В городе до 12 часов действует режим НМУ.