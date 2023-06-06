06 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Следственный комитет РФ

"Ебидоеби" на Уктусе временно закрыли из-за заражения 13 человек сальмонеллезом 

Пункту доставки суши и роллов "Ебидоеби" на Уктусе (улица Щербакова, 20) временно запретили осуществлять свою деятельность после заражения 13 человек сальмонеллезом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Всех потерпевших с острой кишечной инфекцией госпитализировали с клиникой средней тяжести в инфекционное отделение стационара. Там они пробыли со 2 по 4 июня. Лабораторно выявлен возбудитель заболевания – сальмонелла.

После этого было организовано эпидрасследование, которое показало многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Сотрудники не соблюдали требования к условиям хранения продуктов, к поточности движения готовой продукции и сырья, не контролировали температурно-влажностный режим. Помимо этого, часть продукции на момент проверки не имела маркировки и документации, был нарушен дезинфекционный режим, правила маркировки инвентаря, а личные медицинские книжки у сотрудников предприятия и вовсе отсутствовали.

Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы пищи, сырья, воды, смывы, дезсредства, материал от персонала.

"В адрес владельца точки ИП Коньковой И.В. выданы предписания о приостановлении реализации продукции, о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в т.ч. обследования всех сотрудников, проведения заключительной дезинфекции помещения. Составлен протокол о временном запрете деятельности ресторана доставки и протокол об административном правонарушении по ст. 6.6. КоАП РФ. Материалы направлены в суд", - добавили в Роспотребнадзоре.

Теги: Уктус, Ебидаеби, ролы, суши, сальмонеллез, заражение


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