06 Июня 2023
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Фото: forumspb.com

Реки Донбасса войдут в федеральный проект оздоровления водных объектов

Реки Донбасса, войдут в федеральный проект оздоровления водных объектов, сообщила в своем телеграм-канале заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Она анонсировала инвентаризацию загрязнений для выявления наиболее острых водохозяйственных проблем в новых регионах. Так, уже в нынешнем году для повышения водности планируется выполнить расчистку реки Кальмиус, которая протекает в центре Донецка.

С 2025 года по поручению президента стартует единый "водный" проект. Его действие будет распространяться прежде всего на весь бассейн Волги, включая Оку и Каму, реки Дон, Иртыш, Урал, Обь, Терек, Волхов, Неву, озеро Ильмень, которые подвержены самому большому загрязнению. Так, бассейн Волги получает 39% всех стоков в России, в воды Иртыша и Урала сбрасывается 15% стоков, в Балтийский бассейн - 13%, в Донской - 11%. По словам Абрамченко, с 2025 года планируется запустить единый цифровой реестр источников питьевого водоснабжения.

Недавно прошла двухнедельная федеральная акция "Марафон рек" по очистке берегов в рамках нацпроекта "Экология". Силами волонтеров удалось очистить берега 23 водоемов и рек в 28 регионах и собрать более 100 тонн отходов, подчеркнула вице-премьер.

Теги: Донбасс, реки


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