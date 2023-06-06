"Екатеринбург-Арену" на неделю закрывают для пробежек из-за рок-фестиваля

Стадион "Екатеринбург-Арена" временно закрывается для любителей здорового образа жизни.

Как сообщает сегодня официальный Telegram-канал стадиона, он будет закрыт для пробежек с 6 по 12 июня включительно. В комментариях к записи представители арены уточнили, что закрытие связано с проведением рок-фестиваля "Кардиограмма".

Напомним, фестиваль состоится уже в эти выходные, 10-11 июня. Он пройдет на "Екатеринбург-Арене".

На главной сцене в чаше арены выступят Валерий Кипелов, Светлана Сурганова и оркестр, Гарик Сукачев, Чиж&Ко, Вадим Самойлов и Владимир Кузьмин. Кроме них в столице Урала сыграют группы "Анимация", "Мураками", "Эпидемия" и другие.