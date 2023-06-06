Челябинские магазины проверят на наличие напитка "Мистер сидр"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оперативно проверить магазины, где могут продавать продукцию "Мистер сидр".

"Министерству сельского хозяйства региона поставлена задача совместно с надзорными органами выявить точки реализации сидра "Мистер Сидр" в Челябинской области, снять его с продажи", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Соответствующая информация также направлена в торговые сети.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила выявить все партии напитка "Мистер Сидр" и изъять его из оборота. По последним данным, число жертв отравления этим алкоголем выросло до 16, еще 19 находятся в больницах разных регионов Поволжья. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в ГСУ СК России. По делу задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области.