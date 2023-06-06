Суд запретил полиции возвращать в спецшколу №124 пострадавшего от насилия мальчика

Сотрудникам полиции запрещено возвращать 12-летнего мальчика в спецшколу №124 Екатеринбурга, где над ним, по словам очевидцев, надругались. К такому решению пришел судья Асбестовского городского суда Свердловской области Александр Филимонов, сообщил Накануне.RU один из адвокатов ребенка Георгий Краснов.

По его словам, вопрос о недопустимости перевода ребенка в другое спецучреждение уже решен, теперь настала очередь решить вопрос его досрочного освобождения. Георгий Краснов и Олеся Бортникова подали соответствующее административное исковое заявление. Более того, в суд было подано заявление о применении меры предварительной защиты в виде запрета полиции на принудительное возвращения ребенка в спецшколу до рассмотрения административного дела по существу.

"Сегодня стало известно о том, что судья А.С. Филимонов удовлетворил заявление адвокатов и обязал полицию воздержаться от принудительного возвращения ребенка в спецшколу № 124. В обоснование суд указал, что у ребенка выявлено посттравматическое стрессовое расстройство и психиатром даны рекомендации о смене социального окружения и прекращении пребывания в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, поскольку это может привести уже к выраженному тревожному расстройству", - пояснил Краснов.

Напомним, что в рамках уголовного дела, мальчик был изъят из спецучреждения еще 12 апреля. Сейчас он находится дома с мамой под опекой неравнодушных граждан.

Судебное заседание по административному делу о досрочном прекращении пребывания ребенка в школе состоится 9 июня.

Напомним, после того, как об ужасах, творящихся в стенах спецучреждения, стало известно общественности, детский свердловский омбудсмен Игорь Мороков вступился за директора школы, описав ее как хорошего руководителя и педагога. После встал вопрос о переводе ребенка в другую спецшколу. В то время, как адвокаты пытались добиться освобождения несовершеннолетнего и возвращения домой, Мороков настоял на том, чтобы 12-летнего мальчика после пережитого насилия вернули обратно в спецшколу.