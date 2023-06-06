06 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Число пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 51 человека

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 35.

"На утро общее число пострадавших от отравления - 51 человек, из них 16 спасти не удалось", - сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в ГСУ СК России.

По делу задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. По данным следствия, задержанный производит смертоносный напиток в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а развозил товар по разным регионам.

Накануне сообщалось о госпитализации двух жителей Удмуртии, а также о нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области.

Теги: сидр, отравление, ульяновская область


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