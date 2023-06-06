06 Июня 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: днр

Бородай инициирует законопроект о создании военно-полевых судов

Депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса и экс-премьер ДНР Александр Бородай заявил, что инициирует законопроект о создании военно-полевых судов.

Он отмечает, что сложилось странное положение, несмотря на мобилизацию и военное положение в четырех регионах.

"Кто хочет воевать — воюет, кто нет — косит. Подобного рода суды должны стать барьером для возникновения так называемых СОЧей — лиц, самовольно оставивших часть. В насколько серьезных и жестких формах они будут действовать, я на данный момент сказать не могу, но то, что законодательная база для их работы необходима, и мне лично, и командирам на местах представляется очевидным", - сказал он "Парламентской газете".

Также он указывает на проблемы в российской армии: не хватает личного состава. В то время как украинский режим, напротив, серьезно его нарастил. Кроме того, ощущается недостаток боеприпасов, бронетехники, вооружения. Киев же не жалеет ни людей, ни оружия, зная, что Запад поставит еще. Сейчас он атаками на Белгородскую область пытается растянуть российские силы, заставить перебрасывать туда личный состав и технику. Чтобы нанести удар по направлению к Мариуполю, выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым, считает Бородай.

Теги: военно-полевые суды, Александр Бородай


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