06 Июня 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба парка &quot;Оленьи ручьи&quot;

На Среднем Урале сняли запрет на посещение природных парков при одном условии

На Среднем Урале частично снят запрет на посещение особо охраняемых природных территорий.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, причина в том, что сейчас в регионе наблюдается значительное улучшение ситуации с природными пожарами. Это позволило смягчить действующие ограничения с сегодняшнего дня, 6 июня.

Есть и условие: находиться в природных парках разрешается группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечает за соблюдение мер пожарной безопасности. В таком режиме открылись природные парки "Оленьи ручьи", "Река Чусовая", "Бажовские места" и "Заказник Режевской".

Напомним, в начале мая уральские природные парки не планировали закрывать из-за охвативших регион пожаров, однако потом все же сделали это. За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в два раза.

Теги: парки, посещение, запрет


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