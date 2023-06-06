На Среднем Урале сняли запрет на посещение природных парков при одном условии

На Среднем Урале частично снят запрет на посещение особо охраняемых природных территорий.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, причина в том, что сейчас в регионе наблюдается значительное улучшение ситуации с природными пожарами. Это позволило смягчить действующие ограничения с сегодняшнего дня, 6 июня.

Есть и условие: находиться в природных парках разрешается группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечает за соблюдение мер пожарной безопасности. В таком режиме открылись природные парки "Оленьи ручьи", "Река Чусовая", "Бажовские места" и "Заказник Режевской".

Напомним, в начале мая уральские природные парки не планировали закрывать из-за охвативших регион пожаров, однако потом все же сделали это. За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в два раза.