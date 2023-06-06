Из-за прорыва Каховской ГЭС у Крыма могут начаться проблемы с поставкой воды

Из-за прорыва Каховской ГЭС и падения уровня воды в Днепре на Каховском водохранилище могут начаться проблемы с поставкой воды в Крым.

Вода в Крым после присоединения Херсонской области начала поступать по Северо-Крымскому каналу (с 2014 года он блокировался украинскими властями). Он начинается в непосредственной близости от плотины Каховской ГЭС. Теперь уровень воды в Каховском водохранилище падает, поэтому вода может перестать поступать в канал.

По данным мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, разрушены 11 из 28 пролетов плотины, порядка 300 домов ниже по течению – в Корсунке и Днепрянах – могут попасть в зону подтопления. При этом в самой Новой Каховке эвакуации пока нет.

Обновлено: администрация Новой Каховки сообщает, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет, головная станция СКК находится выше плотины.