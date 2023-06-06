В России на выборах губернаторов впервые за шесть лет не будет самовыдвиженцев

На сентябрьских губернаторских выборах впервые с 2017 г. не будет самовыдвиженцев.

Все действующие главы регионов и врио губернаторов пойдут на выборы от "Единой России".

Исключением станут двое глав-коммунистов – глав Орловской области и Хакасии Андрея Клычкова и Валентина Коновалова выдвинет КПРФ.

10 сентября прямые губернаторские выборы состоятся в 21 регионе, пишет РБК.

Отсутствие самовыдвиженцев среди губернаторского корпуса станет первым случаем с 2017 г., когда бы все главы регионов шли на выборы от партии.

Рекордным по количеству губернаторов, использовавших механизм самовыдвижения, стал 2019 г.