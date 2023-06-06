В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

Спецслужбы Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота. Они дали признательные показания. Об этом сообщили РИА Новости в госкомитете нацбезопасности республики.

Отмечается, что подозреваемые планировали организовать массовые беспорядки с целью "насильственного захвата власти". Всего в группу заговорщиков входили более ста человек.

5 июня стало известно, что в Киргизии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота. Предварительно силовики нагрянули в частный дом, где участники готовили захват власти. Кремль высказал обеспокоенность происходящим. "Очень тревожные новости поступают из Бишкека, детальной информацией Кремль не располагает", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.