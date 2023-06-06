06 Июня 2023
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Происшествия
Фото: скриншот видео с telegram-канала Юрия Подоляки / t.me/yurasumy

Разрушены задвижки Каховской ГЭС на Днепре: уровень воды ниже по течению поднимается

На Каховской ГЭС на Днепре разрушены задвижки плотины, вода неконтролируемо начала сбрасываться ниже по течению.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что плотина разрушилась после "многочисленных ударов около двух часов ночи". По словам Леонтьева, были разрушены шоноры плотины (они же задвижки).

По его данным, уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 метра. "Вода поднялась до уровня - не доходя до Днепровского проспекта, что свидетельствует о том, что пока нет необходимости в эвакуации", - заявил мэр города.

Прорыв плотины на Каховской ГЭС(2023)|Фото: скриншот видео с telegram-канала Юрия Подоляки / t.me/yurasumy

Прорыв плотины на Каховской ГЭС(2023)|Фото: скриншот видео с telegram-канала Юрия Подоляки / t.me/yurasumy

Тем не менее, власти готовятся "к самым плохим последствиям", хотя надеются, что их не будет.

А украинские СМИ уже сообщают, что на правом берегу Днепра ниже Каховской ГЭС (территория подконтрольна Киеву) готовится эвакуация из районов, которые могут быть подтоплены. По их данным, уровень воды в Каховском водохранилище падает примерно на 15 см в час.

Бывший спикер парламента Новороссии и экс-нардеп Украины Олег Царев заявляет, что в результате разрушения плотины Каховской ГЭС надолго высохнет Северо-Крымский канал. Весной 2014 года, когда крымчане в ходе референдума высказались за возвращение в состав России, Киев канал перекрыл, но в 2022 году российским военным его удалось запустить вновь.

Обновлено: администрация Новой Каховки сообщает, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет, головная станция СКК находится выше плотины.

Теги: каховская гэс, плотина, прорыв, новая каховка, водохранилище, днепр


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