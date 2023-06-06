Свердловские огнеборцы за сутки сократили площадь лесных пожаров в два раза

За последние сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в два раз. По данным на 08.00 сегодняшнего дня, огонь продолжает бушевать на 2 тыс. га. При этом количество пожаров значительно не уменьшилось: по-прежнему действует 20, 7 из которых на площади 312 га локализованы. Угрозы населённым пунктам нет.

Как передают в департаменте информационной политики Среднего Урала, за прошедшие сутки огнеборцы ликвидировали 8 природных пожаров, общая площадь которых составила 3,8 тыс. га. Речь идет о:

Гаринском городском округе на площади 2,9 тыс. га;

Махневском муниципальном образовании на площади 410 га;

Таборинском сельском поселении на площади 9 га;

Верхнесалдинском городском округе на площади 8 га;

городском округе Верхняя Пышма на площади 8 га;

Горноуральском городском округе на площади 3 га.

Локализованы и не распространяются возгорания:

в Тугулымском городском округе на площади 132 га;

в Малышевском городском округе на площади 35 га;

в Асбестовском городском округе на площади 25 га;

в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на площади 7 га;

в Горноуральском городском округе на площади 2,5 га.

Борьбу с огнем ведут свыше 670 человек, привлечено около 100 единиц спецтехники, в том числе авиация.