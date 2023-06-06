Прокуратура подала апелляцию на приговор Ройзману*

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману*.

Напомним, в мае суд признал Ройзмана* виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России). Ему был назначен штраф в 260 тысяч рублей. При этом гособвинение не стало запрашивать для бывшего мэра лишения свободы за дискредитацию ВС РФ, попросив назначить штраф именно на такую сумму.

Теперь прокуратура решила подать апелляцию. Как сообщается в электронной картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга, накануне, 5 июня, на приговор Евгению Ройзману* было внесено апелляционное представление. Его подал прокурор. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее на суде над Ройзманом* подробно рассказали, как именно бывший мэр дискредитировал ВС.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России