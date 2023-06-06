Минобороны РФ: Восемь танков "Леопард" уничтожены в ходе атаки ВСУ

На южно-донецком направлении уничтожены 28 танков, в том числе восемь переданных Киеву Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC и 109 боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.

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Подразделения группировки войск "Восток" остановили очередную атаку противника огнем армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации. Помимо этого были задействованы ракетные войска и артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы.

По данным военного ведомства, украинским военным был нанесен существенный урон, и ВСУ потеряли 1,5 тыс. человек личного состава, передает РИА "Новости".

5 июня стало известно, что ВСУ впервые применили в бою в Донбассе танки Leopard, об этом заявил замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский. "Леопарды" были брошены в бой под Новодонецком.