06 Июня 2023
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Экономика В России
Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Эксперты: в России стабилизировались цены на поддержанные авто

Стоимость популярных моделей автомобилей с пробегом из топ-20 после апрельского повышения на 6-9% в мае практически не изменилась.

Как сообщили эксперты "Открытие авто" на основе данных компании Haraba, это связано с относительной стабильностью курса рубля и отсутствии политических потрясений. Единственным автомобилем-исключением, который не поддержал тренд, стал универсал Lada Largus (+5% за май и +18% за год).

В тройку наиболее подорожавших машин мая вошли также кроссовер Hyundai Creta (+2,1%) и седан Mercedes-Benz E-класса (+2%). Четыре вседорожника - Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, Lada Niva Travel и Toyota RAV-4 - подорожали 1-1,6%.

В список немного подешевевших машин попали вседорожники Toyota LC Prado, Volkswagen Tiguan, седан Volkswagen Polo и седаны Kia Rio и Hyundai Solaris. Также на вторичном рынке еще есть несколько моделей, которые можно купить дешевле, чем год назад, когда цены по многим автомобилям находились на пике своего роста после 24 февраля. Это BMW 3-серии (-7,3% к маю 2022 года), Nissan Qashqai (-2,1%) и BMW X5 (-1%), сообщает ТАСС.

Теги: автомобили, авторынок


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