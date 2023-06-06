06 Июня 2023
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Политика Центральный ФО Москва
Фото: Telegram-канал &quot;Мэр Москвы Сергей Собянин&quot; / t.me/mos_sobyanin

"Единая Россия" 9 июня может выдвинуть Собянина на пост мэра Москвы

Московская конференция "Единой России" 9 июня выдвинет действующего мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом на выборы главы столицы.

До этого 7 июня Мосгордума должна принять постановление о назначении выборов в городе, сообщил спикер московского парламента Алексей Шапошников.

Для Собянина это будет третья избирательная кампания в Москве. Ярких оппонентов у него на этот раз нет, сообщают "Ведомости".

В октябре 2010 году он перешел с должности вице-премьера руководителя аппарата правительства Владимира Путина в кресло градоначальника Москвы после досрочной отставки мэра Юрия Лужкова. При этом и в 2013 году и в 2018 году Собянин участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца.

Список кандидатов в мэры столицы на предстоящих выборах ограничится только представителями парламентских партий. КПРФ собирается выдвинуть внука лидера партии, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. От "Справедливой России — За правду" в кампании намерен принять участие руководитель столичного отделения СРЗП депутат Госдумы Дмитрий Гусев. ЛДПР заявила о готовности выдвинуть в мэры 31-летнего вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, а "Новые люди" выдвинут вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, пишет "Коммерсант".

Теги: Собянин, выборы, Москва, Единая Россия


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